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Новости
14.05.2018 08:00 Мск (10:00 Екб)
экономика | В России | За рубежом
СМИ: Сотрудничество Eni и "Роснефти" на шельфе может быть прекращено из-за санкций
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итальянский нефтегазовый концерн Эни Eni логотип (2010) | Фото:wikimedia.org

Из санкций США против России, введенных в сентябре 2017 г., может остановиться совместная работа итальянской Eni и "Роснефти" на российском шельфе. Напомним, санкции предполагают наказание для неамериканских компаний, которые инвестируют в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты.

СП Eni и "Роснефти" Shatskmorneftegaz финансовой отчетности указывает, что санкции "могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании", сообщает "Коммерсант".

В то же время в отчетности СП говорится, что компании надеются преодолеть трудности, план работ и бюджет на 2018 г. утверждены. В "Роснефти" и Eni также заверили, что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации СП речи не идет. "Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции",— уточнил представитель итальянской компании.

Eni остается последним из крупных западных партнеров "Роснефти", официально не отказавшимся работать на шельфе. Компании в 2012 г. договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. Пока они не найдены: единственная пробуренная весной скважина на Черном море оказалась сухой. По данным отчетности, общие инвестиции в СП с момента регистрации в 2013 году достигли $269 млн.

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14.05.2018 08:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:00 Екб


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СМИ: Сотрудничество Eni и "Роснефти" на шельфе может быть прекращено из-за санкций
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