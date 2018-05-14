В Прикамье из-за размыва берега рухнул пешеходный мост

В пермском Висиме (Добрянский район) из-за паводка смыло пешеходный мост.

Обрушение произошло 1 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района. На место выезжали представители управления капстроительства, замглавы по инфраструктуре, депутат Земского собрания и глава поселения. Металлический мост через речку Висим, впадающую в Каму, построили еще в 2004 году. Он сокращал путь из микрорайона Малый Висим в центральную часть поселка, где расположена администрация и школа. Этим же путем пользовались жители расположенного рядом поселка Ольховка.

"Несмотря на то, что это вопрос Висимкого поселения, мы оказываем всю необходимую поддержку, ищем пути решении данной проблемы. Вместе со специалистами управления капитального строительства района мы выехали на место, чтобы найти возможность восстановить сообщение между берегами", - сказал и.о. главы района Андрей Потапов.

Мост рухнул из-за размыва берега: положен он был не на твердое основание, а на песчаное, намытое за несколько лет водами Камы. При этом жители заречной стороны – четыре семьи, в которых два дошкольника – не остались отрезанными от "большой земли". Есть обход – всего 2-3 км по основной дороге. До социальных объектов путь пешком займет 20-30 минут, хотя здесь есть и автобусное сообщение. До школы и обратно ходит автобус.

Власти считают, что есть два варианта решения проблемы: восстановить мост на этом же месте или чуть глубже в заливе, где когда-то был старый мост. Расстояние между берегами в том месте, где был установлен металлический мост, меньше. Основание неустойчивое, оно подмывается водами Камского водохранилища. Если удлинять его до истинного берега, сумма стройки окажется значительной, для Висима это большая сумма. Глубже в заливе когда-то стоял мост, но расстояние между берегами там больше. Глава поселения Ольга Сятчихина склоняется ко второму варианту.

"Ситуация непростая. Хотим еще проконсультироваться со специалистами по строительству мостов. По нашей просьбе в ближайшее время на месте побывают сотрудники "Техдоргрупп", которые сейчас ремонтируют в Добрянке мост через реку Вож", - резюмировал Потапов.