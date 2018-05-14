В Челябинской области задержан подозреваемый в поджоге сельского ДК

На Южном Урале задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге сельского Дома культуры. Мужчина заявил, что совершил поджог ненамеренно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сотрудниками подразделений участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска Отдела МВД России по Кизильскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в поджоге ремонтируемого Дома культуры, расположенного в поселке Сыртинский", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что 35-летний мужчина уже был судим. Подозреваемый дал признательные показания и заявил, что совершил поджог ненамеренно.

"В настоящее время полицейскими проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.