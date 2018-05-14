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В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
14.05.2018 07:57 Мск (09:57 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске завершается отопительный сезон
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кошка батарея отопление тепло (2014) | Фото: kurgan-city.ru

В Челябинске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
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Отопление начнут отключать с 14 мая.

Начисления за отопление в домах жилого фонда, где установлены общие приборы учета, будут проводиться по факту потребленной тепловой энергии. В домах, не оборудованных ОПУ, тариф за май составляет 14,78 рублей за 1 кв.м.

Кроме того, с 15 мая в Челябинске начнутся мероприятия по проведению гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения.

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14.05.2018 07:57 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:57 Екб


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В Челябинске завершается отопительный сезон
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