В Челябинске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отопление начнут отключать с 14 мая.

Начисления за отопление в домах жилого фонда, где установлены общие приборы учета, будут проводиться по факту потребленной тепловой энергии. В домах, не оборудованных ОПУ, тариф за май составляет 14,78 рублей за 1 кв.м.

Кроме того, с 15 мая в Челябинске начнутся мероприятия по проведению гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения.