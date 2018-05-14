Полисы ОСАГО могут подорожать в конце лета

В ближайшие месяцы может произойти увеличение тарифов ОСАГО. Базовые тарифы и коэффициенты к ним Центробанк может изменить уже с 31 августа.

Дата указана в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО, сообщают "Ведомости".

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 г.

Как сообщало Накануне.RU, ранее страховщики предложили усложнить покупку электронного полиса ОСАГО.