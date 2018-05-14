"Это хорошее место для творчества". Молодежь Екатеринбурга устроила концерт в бараке, который скоро снесут

12 мая молодые художники Екатеринбурга организовали концерт в старом бараке, который в ближайшее время будет снесен, передает корреспондент Накануне.RU. В доме по улице Декабристов, 69 состоялся настоящий праздник: из окон здания раздавалась музыка начинающих исполнителей.

Сценой для музыкантов стала одна из комнат старого дома, а улица для гостей превратилась в танцпол. Свое творчество продемонстрировали около 10 исполнителей. Перед выступлением молодые люди организовали распродажу творческих работ и вещей, а сам концерт начался в 19.00 и продолжался до темноты.

Барак располагается в квартале Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина. В мае 2017 г. на заседании архитектурно-градостроительного совета был одобрен план застройки этого квартала. Его особенность состоит в наличии объектов культурного наследия (ОКН) по периметру территории. Власти решили избавиться от полуразрушенных зданий. Планируется, что на этом месте, неподалеку от планируемой ледовой арены, ради возведения которой снесли телебашню, появятся торговые точки, паркинг и деловой комплекс.

Как сообщила Накануне.RU одна из организаторов субботней акции Анна Кузнецова, у ребят изначально не было цели повлиять на снос квартала.

"Наша цель - не отстоять этот квартал, мы здесь творим, это хорошее место для творчества. Конечно, жалко, что его скоро снесут, но тут уже никто не сможет этому помешать, поэтому мы находимся здесь, пока есть время. О сносе бараков мы узнали уже после того, как задумали такую идею", - рассказала Анна.

По словам художников, сносить квартал начнут в этот вторник, 15 мая. Организаторы сообщили, что в этот день они планируют устроить еще одно мероприятие, чтобы привлечь внимание к ситуации. Что именно заготовят художники, пока неизвестно.

"Мы бы вышли протестовать, но это бесполезно. То, что мы здесь делаем, можно приравнять к вандализму, поэтому мы пытаемся быть аккуратными", - поделилась Анна Кузнецова.

По словам екатеринбургского общественника Олега Букина, в защиту квартала нужно устраивать акции протеста.

"Молодежь таким образом говорит о своем протесте. К сожалению, мы пока не смогли переломить ситуацию. Мы терпим поражение в данном вопросе. Может быть, у художников что-нибудь получится. В любом случае, нужно привлекать внимание к этой проблеме, защищать квартал - выходить на улицу и стоять. Нужны акции протеста", - сказал Букин.

По его словам, год назад городские общественники предлагали альтернативные варианты, чтобы избежать сноса зданий. Сейчас почти все жильцы в этом квартале уже покинули свои дома. Большинство домов здесь строили сами жильцы в 19-20 веках.

"Здания по Степана Разина, а также дома, которые находятся внутри квартала, снесут. Композиционного единства уже не будет. Квартал будет выпотрошен весь. Еще рядом будут и ледовую арену строить, и тоже снесут много сооружений. Может быть, город и не потеряет своей исторической значимости, но то, что она будет снижена – это сто процентов", - считает общественник.

Напомним, что ранее молодые художники организовали в старом бараке выставку, которая открылась 6 мая. Ребята использовали старые вещи, чтобы превратить дом в большой арт-объект. Выставка привлекла много внимания со стороны горожан. День за днем люди приходили посмотреть на необычное творчество: фотографировались, разговаривали с авторами работ и рисовали что-то от себя.