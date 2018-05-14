Из-за подготовки мирового соглашения отложен суд по иску мэрии Когалыма к фонду "Жилище"

Продолжается подготовка мирового соглашения в споре мэрии Когалыма и фонда "Жилище" о некачественном строительстве дома, передает корреспондент Накануне.RU.

В постановлении суда говорится, что стороны не явились на заседание и попросили об его переносе из-за подготовки мирового соглашения. Следующая встреча сторон состоится в 9.00 31 мая.

Напомним, в иске говорится, что в 2011 году комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Когалыма заключил с фондом три контракта, каждый из которых подразумевал покупку квартиры в доме №19 по улице Бакинская. "Жилище" обязался построить здание и подготовить его к вводу в эксплуатацию, а мэрия – заплатить за квартиры и получить их в собственность.

Позднее выяснилось, что фонд некачественно сделал свою часть работ. При осмотре квартир оказалось, что в них гораздо холоднее, чем должно быть. Как было установлено, это случилось из-за плохого соприкосновения створок окна с профилем и промерзания нижнего края внутренней стены температурного шва.