Усманов вошел в десятку богатейших жителей Великобритании

Бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в списке самых богатых жителей Великобритании по версии The Sunday Times.

Его состояние оценивается в $14,29 млрд. Основными источниками дохода бизнесмена, как замечает газета, являются добыча полезных ископаемых и инвестиции. В списке активов Усманова - 30% британского футбольного клуба "Арсенал". Крупнейшие инвестиции - вложения в "Металлоинвест" и бизнес "МегаФон".​ Помимо этого Усманов спонсировал Facebook и имеет доли в компаниях Alibaba, Airbnb и китайском гиганте, занимающемся интернет-торговлей и электронной коммерцией, JD.com, сообщает The Sunday Times.

В будущем состояние бизнесмена, как прогнозируют составители рейтинга, будет только увеличиваться за счет интереса Усманова, который он проявляет к сервису Spotify, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции, сообщает РБК.



В список самых богатых людей Британии попал еще один российский предприниматель — Роман Абрамович. Он оказался в рейтинге на 13-й строчке с состоянием £9,333 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, Усманов ранее попал в рейтинг 10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 г., составленный Forbes.