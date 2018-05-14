Глава британской контрразведки намерен пригрозить России изоляцией

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер намерен сегодня во время своего выступления перед европейскими коллегами в Берлине пригрозить России изоляцией.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg, в своей речи он называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "преднамеренным и целенаправленным актом", совершённым Москвой. Паркер подчёркивает, что эти действия грозят России тем, что она станет "ещё более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Глава MI5 намерен обвинить российские власти в "грубом нарушении" международного права, а также в "беспрецедентной" дезинформации по "делу Скрипаля".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Ранее в СМИ появилась информация об имевшем место сотрудничестве Скрипаля со спецслужбами Чехии. По информации еженедельника Respekt, это было в 2012 году, после тайного посещения экс-сотрудником ГРУ Праги.