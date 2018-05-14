Сегодня, 14 мая, в Сочи пройдёт заседание Высшего евразийского экономического совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В мероприятии примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении.

На повестку ставится обсуждение дальнейших планов по углублению экономической интеграции и либерализации общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также принятие основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018-2019 годы. Кроме того, намечены практические шаги по развитию сотрудничества в таких сферах, как атомная и возобновляемая энергетика, цифровая экономика, медицина и социальная политика.

Особое внимание планируется уделить расширению международной деятельности ЕАЭС — в частности, подписать Соглашение о международных договорах Союза и Решение об утверждении Положения о статусе государства-наблюдателя при объединении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин намерен встретиться на полях саммита ЕврАзЭС с Николом Пашиняном, который 8 мая был утверждён парламентом Армении на пост премьер-министра страны. Также российский лидер запланировал встречи в Сочи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



Путин, Назарбаев и Лукашенко