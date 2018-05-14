Дочь главы управления Ростехнадзора арестована по обвинению в мошенничестве

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вчера, 13 мая, постановил арестовать дочь главы северо-западного управления Ростехнадзора Елену Слабикову.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов северной столицы, женщина проходит по делу о мошенническом хищении более 4,7 млрд рублей.

По данным следствия, её отец Григорий Слабиков, используя служебное положение, содействовал включению подконтрольных членам преступных групп организаций в реестр саморегулирующихся организаций и не допускал проведение проверок в отношении них. Предполагается, что деньги злоумышленник получал как напрямую, так и через дочь, а затем легализовал их через покупку недвижимости.

По месту жительства обвиняемых прошли обыски. Глава Ростехнадзора частично признал свою вину. Слабиковы арестованы до 9 июля.



Григорий Слабиков