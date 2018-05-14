Участники "клубной акции" в Тбилиси начали расходиться по домам

Участники акции протеста против спецоперации в ночных клубах в Тбилиси начали расходиться по домам после заявления организаторов о приостановке митингов на неделю.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, протесты в грузинской столице начались ночью 12 мая после того, как полиция провела обыски в ночных клубах "Басиани" и "Галерея" по делу о хранении наркотиков.

Как передаёт Sputnik Грузия, организаторы "клубной акции" объяснили приостановку акций из-за необходимости "наблюдать за рабочим процессом".

"Мы берем срок неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом, — сказал лидер "Движения белого шума" Бека Цикаришвили. — Мы анонсируем на субботу большую акцию. Мы посмотрим, насколько реалистичными будут обещания, и будем вести себя соответственно".