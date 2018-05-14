Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку

в этот день
14.05.18
09:31
В Екб.11:31
В Ядрово из гладкостволки обстреляли мусоровоз. Подробности
Члена свердловского правительства заключили под домашний арест
Актер из "Спящих" умер в 32 года. Ему отказывали в госпитализации
Главное
Усманов вошел в десятку богатейших жителей Великобритании

Тема дня
Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 505

Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Бизнес почти дождался смягчения валютного контроля.
Читайте также:

Предложения об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, находящихся под санкциями, и их снижении для всех остальных согласованы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев: "Нужно заканчивать с этой историей с обязательной репатриацией валютной выручки, сократить или вообще отменить наказание за нерепатриацию. Штрафы будут отменены, а само требование о репатриации значительно либерализовано. Эти предложения согласованы и, я надеюсь, в ближайшее время будут реализованы".

Обязанность возвращать выручку в Россию экспортеры называют одной из самых больших проблем для своего бизнеса. Сейчас штраф составляет 1/150 ставки ЦБ (7,25%) от неполученной суммы за день просрочки, т. е. около 0,05%. Если же деньги вообще не поступили, штраф может составить 75–100% суммы.

Часто штрафуют на 75–100% еще до поступления выручки, только если срок возврата нарушен, рассказывает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Штраф можно обжаловать в суде, но на процессы уходит много денег и времени, говорит сотрудник международной компании: с одной стороны, власти пытаются стимулировать экспорт, а с другой – обременяют штрафами за вину контрагента.

К либерализации валютного контроля призывал и Центр стратегических разработок: отказаться от требования о репатриации валютной выручки и отменить все ограничения на операции по иностранным счетам.

"Очевидно, что компании, которые попали под санкции, не смогут исполнить требования валютного контроля", – обращает внимание Моисеев.

Для бизнеса либерализация валютного контроля означает, что можно будет рассчитываться с контрагентами с банковских счетов за границей в обход санкций США, говорит партнер "Пепеляев групп" Иван Хаменушко. "Если нет репатриации, то компании смогут получить выручку на счетах в зарубежный банк и делать с ней что хотят", – объясняет он. Сейчас из-за санкций компании просто не могут вернуть в Россию часть своей валютной выручки – деньги остались на их зарубежных счетах. Предложение Минфина как раз направлено на то, чтобы не штрафовать компании, оказавшиеся в такой ситуации, делится трактовкой партнер EY Ирина Быховская.

Привязать отмену валютной репатриации к санкциям можно, но сложно: только если действующие контрагенты отказались совершать платежи по текущим договорам – или деньги, причитающиеся российской компании, находящейся под санкциями, заблокированы на иностранных счетах и компания не может вернуть деньги в Россию, говорит партнер PwC Максим Кандыба. Какой-либо другой прямой корреляции нет – да, компании смогут пользоваться иностранными счетами для аккумулирования выручки, переуступки прав требования и другими возможностями без риска допустить нарушение валютного контроля. Но санкции отменой контроля за валютной выручкой никак не обойти, убежден он, к тому же зарубежные банки вряд ли будут рады активно сотрудничать с санкционными компаниями.

Отменять же обязательную репатриацию нужно для всех компаний, а не только тех, кто попал под санкции США, указывает Хаменушко. Текущие требования чрезмерно жестки и создают много проблем для добросовестных экспортеров – например, при невозможности получить выручку по вине контрагента или при незачислении выручки ввиду зачета или новации, согласен Кандыба, пишет газета "Ведомости".

Другие новости по темам: санкции, экспорт
14.05.2018 05:54 Мск | Денис Линов
07:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (2)
Добавить комментарий:

Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+