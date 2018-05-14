Вашингтон предложил помощь Франции в связи с терактом в Париже

Вашингтон заявил о готовности предоставить "любую" помощь Франции в связи с терактом в Париже.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент во французской столице произошёл вечером 12 мая. Двадцатилетний чеченец Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Hill, в американской администрации "всемерно осуждают" террористическую атаку и выражают "солидарность с народом Франции и правительством в противодействии насилию и терроризму". Также в Белом доме отметили, что в США "молятся" за жертв трагедии и их семьи.

"Обещаем любую помощь, которая может понадобиться", — говорится в сообщении.