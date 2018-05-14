На Чукотке лодка столкнулась с льдиной, есть погибшие

На Чукотке утонули двое морских охотников, которые направлялись на промысел в непогоду.

Как сообщили Накануне.RU в региональном МЧС, охотники из общины коренных малочисленных народов Севера "Чаплино" отправились к месту традиционного промысла морского зверя в район базы Ротван в 20 км от села Новое Чаплино. В это время стоял густой туман.

В назначенное время люди на базу не вернулись. Спасатели нашли тела зверобоев и их лодку.

Предполагается, что из-за плохой видимости лодка столкнулась с льдиной, в результате чего люди выпали за борт и утонули.