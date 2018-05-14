Дзюдоисты из Екатеринбурга завоевали награды на Кубке Европы

Екатеринбургские дзюдоисты Фуад Хаспладов и Иван Долгих завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке Европы по дзюдо.

Состязания проходили в Оренбурге. Открытием турнира стал Хаспладов, которого взяли на Кубок в последний момент. Он дебютировал на Кубке Европы в весовой категории 81 кг и сразу стал победителем.

Иван Долгих стал бронзовым призером. На пути к этой награде спортсмен провел ряд поединков, в одной из схваток ему пришлось встретиться на татами со своим земляком Азером Исмаиловым, который проиграл бой. Эта победа позволила Долгих выйти в полуфинал, где он уступил сопернику из Азербайджана, который впоследствии стал победителем Кубка Европы в категории 60 кг. Долгих в поединке за "бронзу" одолел француза Верне. Это первая награда столь высокого уровня в активе Ивана.

Всего за награды Кубка Европы в Оренбурге сражались порядка 300 дзюдоистов из 16 стран.

Состязания в Оренбурге являются одним из этапов подготовки молодежной команды, отбора на первенство Европы, которое в 2018 году пройдет в венгерском городе Дьёр в начале ноября. Участие в домашнем турнире Кубка Европы позволит спортсменам набрать рейтинговые очки для лучшей квалификации на чемпионате Старого света и других турнирах календаря.