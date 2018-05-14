К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9.

Впервые 2010 WC9 был обнаружен 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне. Астрономы наблюдали за космическим объектом лишь до 1 декабря, после чего он пропал из поля зрения. Несколько дней назад сотрудники американской обсерватории вновь зафиксировали астероид.

Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 мск. 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тыс. км от Земли на скорости около 46 тыс. км/ч. Диаметр 2010 WC9 варьируется в пределах 60-130 м.

Астероид подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. По словам специалистов, угрозы столкновения нет, сообщает РИА "Новости".