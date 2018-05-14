СМИ: Российские комплексы "Уран" - революционное оружие

Российские роботетехнические комплексы "Уран" опережают основных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего.

Как пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу, танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что комплексы "Уран-6" и "Уран-9" отлично зарекомендовали себя в Сирии. Так, "Уран-6" принимал участие в разминировании Пальмиры. Об испытаниях "Урана-9", имеющего мощное вооружение, в военном ведомстве не рассказали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего также успешно прошли обкатку, отметил Чоу.

В статье также говорится, что США и Китай ведут разработки роботов-танков, однако, в отличие от России, эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, сообщает РИА "Новости".

"Как показал "Уран-9", в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран", — пишет эксперт.

Ранее в Интернете появилась видеозапись испытаний российского многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя "Уран-9".