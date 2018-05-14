В центр Тбилиси из-за акций протеста прибыла спецтехника

В центр Тбилиси стянута специальная техника для разгона демонстраций, в том числе водометы, а также пожарные машины и автомобили скорой помощи.

Спецтехника размещена возле театра Руставели и церкви Кашвети против двух групп демонстрантов, которые собрались напротив здания парламента. Одна из групп, организованная движением "Белый шум" устроила митинг в знак протеста против обысков в двух ночных клубах столицы Грузии в ночь на 12 мая. Другие — представители ультраправых организаций — утроили контракцию.

Полицейские, включая отряды спецназа, заблокировали ближайшие к местам протестов дороги автобусами. Рядом также находится специальная машина, которая оснащена установками для распыления слезоточивого газа.

Тем временем, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили​ обратился к протестующим, большинство из которых молодые люди, с просьбой воздержаться от насилия и гарантировал им свободу слова.

Протесты в Тбилиси начались ночью 12 мая после того, как полиция провела обыски в ночных клубах "Басиани" и "Галерея" по делу о хранении наркотиков, сообщает РБК.