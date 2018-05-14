Вашингтон может ввести санкции против компаний ЕС за бизнес с Ираном

Власти США допускают введение санкций в отношении европейских компаний, которые после выхода Вашингтона из сделки по атому продолжат сотрудничать и вести бизнес с Ираном.

Как сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, "это [введение санкций] возможно, но все зависит от действий других правительств". "Надеюсь, европейцы поймут, что в конечном итоге их интерес в том, чтобы согласиться с нами [в нашей позиции по Ирану]", — отметил он, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил европейские страны в отказе от требований Вашингтона "исправить сделку" по иранской ядерной программе.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.