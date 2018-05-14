В Киеве заявили, что Украине не нужен Крым

Писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Украине не нужен Крым, так как полуостров — "чужая территория".

По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России". "Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — заявил Шкляр.

Как считает украинец, попытки "вернуть" полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.

"Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — заметил Шкляр.

По словам писателя, полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной". "Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — отметил Шкляр, сообщает РИА "Новости".