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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
14.05.2018 01:19 Мск (03:19 Екб)
политика | За рубежом
Помпео обвинил Европу в отказе "исправить сделку" по иранской ядерной программе
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил европейские страны в отказе от требований Вашингтона "исправить сделку" по иранской ядерной программе.
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"Мы попытались, президент [Дональд Трамп] поставил ряд целей. Он поручил мне в течение первых двух недель [на посту госсекретаря] работать с европейцами, чтобы попытаться достичь этого. Хотя работа продолжалась и до того, как я попал в Госдепартамент, мы так и не смогли достичь договоренности. Европейцы просто не согласились с требованиями исправить сделку", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, почему администрация Трампа не стала оставаться в соглашении.

По словам госсекретаря, теперь у Великобритании, Германии и Франции есть еще 90 дней, чтобы прийти к соглашению по иранской ядерной программе. Помпео отметил, что Белый дом намерен продолжать работу со своими европейскими союзниками в этом вопросе и напомнил, что Трамп хочет заключить соглашение по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.



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03:19 Екб


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Помпео обвинил Европу в отказе "исправить сделку" по иранской ядерной программе
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