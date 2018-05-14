Помпео обвинил Европу в отказе "исправить сделку" по иранской ядерной программе

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил европейские страны в отказе от требований Вашингтона "исправить сделку" по иранской ядерной программе.

"Мы попытались, президент [Дональд Трамп] поставил ряд целей. Он поручил мне в течение первых двух недель [на посту госсекретаря] работать с европейцами, чтобы попытаться достичь этого. Хотя работа продолжалась и до того, как я попал в Госдепартамент, мы так и не смогли достичь договоренности. Европейцы просто не согласились с требованиями исправить сделку", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, почему администрация Трампа не стала оставаться в соглашении.

По словам госсекретаря, теперь у Великобритании, Германии и Франции есть еще 90 дней, чтобы прийти к соглашению по иранской ядерной программе. Помпео отметил, что Белый дом намерен продолжать работу со своими европейскими союзниками в этом вопросе и напомнил, что Трамп хочет заключить соглашение по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.