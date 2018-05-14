Telegram обжаловал решение суда о блокировке

Юристы мессенджера Telegram подали в Европейский суд по правам человека апелляционную жалобу на решение суда о его блокировке.

Как сообщил адвокат группы "Агора" Рамиль Ахметгалиев, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, обратившись в суд с требованием заблокировать Telegram, а суд нарушил процессуальный порядок — судья не завел гражданское дело и не принял его к производству. Вместо этого дело было рассмотрено в особом порядке без какой-либо мотивации.

Как отметил Ахметгалиев, у Роскомнадзора отсутствуют полномочия по обращению в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Такими правами в настоящее время наделена только прокуратура, пишет газета "Ведомости".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.