Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами - СМИ

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль тайно посетил Прагу в 2012 году.

Как сообщает еженедельник Respekt, после этого он встречался с представителями чешских спецслужб на территории Великобритании. Как отмечают источники издания, контакты с чешской стороной не связаны с отравлением Скрипалей.

После того как бывший полковник переехал в Великобританию, он содействовал британской разведке MI-6 в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему было разрешено общаться с представителями спецслужб стран-партнеров, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.

Как сообщало Накануне.RU, 4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.