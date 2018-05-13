Футбольные клубы "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" сыграют в Лиге чемпионов

По итогам 30 туров Российской футбольной Премьер-Лиги определились команды, которые будут играть в Лиге чемпионов.

Этими командами стали ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив", сообщает "Советский спорт".

"Локомотив" 14 мая проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 2:0.

На второй строчке чемпионата расположился ЦСКА, который дома победил "Анжи" со счётом 2:1. Команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Спартак" на домашнем поле проиграл "Динамо" со счётом 0:1 и завершил чемпионат на третьем месте.