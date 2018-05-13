Киев обвинил Донбасс в применении новейших вооружений

Армии ДНР и ЛНР используют новейшие образцы вооружений. Об этом заявил пресс-центр украинской операции объединенных сил, ссылаясь на боевиков отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ вблизи Мариуполя.

Согласно сообщению, несколько дней назад украинские позиции были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку и оставили за собой большие воронки. Все обломки после этого обстрела украинские боевики собрали и отдали в лабораторию для проведения соответствующих экспертиз.

"Мы обнаружили хвостовики ракет, не присущие обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Все задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины", - рассказал один из военных.

Напомним, накануне украинские войска попытались захватить окраины Горловки и заняли дачный поселок Чигари в "серой зоне". Однако при этом получили отпор и оставили одну из господствующих высот южнее поселка. Потери ВСУ составили до девяти человек убитыми.