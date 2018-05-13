Футболисты "Урала" проиграли "Ростову", однако избежали стыковых матчей

В заключительном туре чемпионата России 2017/2018 футболисты "Урала" уступили команде "Ростов", однако это поражение все же позволило команде Александра Тарханова избежать зоны стыковых матчей, так как "Амкар" не смог победить "Ахмат".

Потеснить свердловскую команду с 12-й строчки мог как раз пермский "Амкар", однако дома он сыграл вничью с грозненскими футболистами - "Урал" вышел бы на стыковые матчи в случае победы пермяков.

Счет в игре "Ростов" - "Урал" открыл Алексей Ионов на 57 минуте матча - этот гол стал единственным во встрече двух команд. Первый тайм футболисты из Екатеринбурга отыграли хорошо, проводили позиционные атаки, однако опасных моментов у ворот Ильи Абаева им создать не удалось.