Украинский вуз направил своих студентов на практику в Крым без согласования с СБУ

В Крыму почти две недели проходили практику студенты из Сумского государственного педуниверситета имени Макаренко - вуз направил учащихся на полуостров в обход требований СБУ.

Студенты специальности "Туризм" прошли маршрут от Судака до перевала Ангар, об этом пишет издание "Украинская правда".

В СБУ отметили, что выезд студентов не ьыл согласован, в вузе же утверждают обратное.

Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют всю информацию. Студенты находились на территории России с 27 апреля по 7 мая.