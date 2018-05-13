На Среднем Урале пожарные боролись с огнем в поселке Шабровском

В Екатеринбурге пожарным удалось остановить распространение огня на улице Серова в поселке Шабровском.

Площадь пожара составила 150 кв.м., сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огнем повреждены садовый дом, надворные постройки и баня. Сейчас тушение пожара продолжается. Ликвидация возгорания осложняется сильным ветром и отсутствием источников воды. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара задействован передвижной пожарный водоем.

Всего в тушении пожара задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека. Информации о пострадавших не поступало.