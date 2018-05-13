В Тюменской области пресекли два факта незаконного оборота наркотиков

В Вагайском районе за минувшую неделю пресекли два факта незаконного оборота наркотиков, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Сотрудники уголовного розыска полиции села Вагай в ходе оперативной работы получили информацию, согласно которой на территории действуют злоумышленники, причастные к незаконному обороту наркотиков. Стражи правопорядка, проведя необходимые мероприятия, задержали неработающего жителя села Вагай 1993 года рождения, в сумке которого обнаружено вещество растительного происхождения весом более 121 грамма.

Спустя несколько дней с таким же содержимым задержан местный житель 1999 года рождения, среди личных вещей клади которого обнаружили более 210 граммов наркотического вещества.

В присутствии понятых стражи порядка изъяли пакеты с содержимым и направили на исследование. Экспертиза установила, что изъятое вещество - марихуана.

Свою вину задержанные полностью признали и пояснили, что сорвали наркотики для личного употребления. Возбуждены уголовные дела.