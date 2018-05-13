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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
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В Тюменской области пресекли два факта незаконного оборота наркотиков
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мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Вагайском районе за минувшую неделю пресекли два факта незаконного оборота наркотиков, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.
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Сотрудники уголовного розыска полиции села Вагай в ходе оперативной работы получили информацию, согласно которой на территории действуют злоумышленники, причастные к незаконному обороту наркотиков. Стражи правопорядка, проведя необходимые мероприятия, задержали неработающего жителя села Вагай 1993 года рождения, в сумке которого обнаружено вещество растительного происхождения весом более 121 грамма.

Спустя несколько дней с таким же содержимым задержан местный житель 1999 года рождения, среди личных вещей клади которого обнаружили более 210 граммов наркотического вещества.

В присутствии понятых стражи порядка изъяли пакеты с содержимым и направили на исследование. Экспертиза установила, что изъятое вещество - марихуана.

Свою вину задержанные полностью признали и пояснили, что сорвали наркотики для личного употребления. Возбуждены уголовные дела.

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13.05.2018 15:22 Мск | Михаил Белокрылов
17:22 Екб


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В Тюменской области пресекли два факта незаконного оборота наркотиков
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