Беспилотник ВВС США пролетел вдоль границы России и Украины

В небе вдоль границы России и Украины утром 13 мая был замечен американский беспилотник, пишет РИА "Новости".

Дрон пересек воздушное пространство Украины в восьмом часу утра по московскому времени, он вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии.



В 10.18 по московскому времени он закончил полет вдоль границы Белгородской области. Американский БПЛА также совершил облет линии разграничения в Донбассе.

Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у рубежей России значительно участились.