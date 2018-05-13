Экс-мэра Каменск-Уральского заключили под домашний арест

Бывшего главу Каменск-Уральского Михаила Астахова заключили под домашний арест на 2 месяца, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Решение об аресте принял Ленинский районный суд Екатеринбурга - Астахову грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие считает, что Астахов получил от генерального директора частной строительной фирмы взятку за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам.

С весны 2016 года Михаил Астахов возглавляет Южный управленческий округ Свердловской области.