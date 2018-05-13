Премьер-министр Израиля назвал победу Нетты на "Евровидении" подарком Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что победа Нетты на "Евровидении" в Португалии - это подарок Иерусалиму, пишет РИА "Новости".

"Израиль горд принять следующее "Евровидение". Это очередной подарок городу, провозглашенному израильтянами своей "единой и неделимой" столицей, вопреки претензиям палестинцев на его восточные районы, которые большая часть мирового сообщества по-прежнему относит к оккупированным территориям", - отметил премьер-министр.

Нетаньяху также отметил, что Израиль гордится возможностью принять "Евровидение-2019". По правилам конкурса, конкурс проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение властей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, победительницей международного вокального конкурса "Евровидение-2018" стала певица из Израиля Нетта, она набрала 529 баллов. Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.