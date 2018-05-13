СМИ назвали имя террориста, который напал на прохожих в Париже

По данным France Info, имя террориста, совершившего нападение на людей в Париже 12 мая - Хамзат Азимов, сообщает ТАСС.

Азимов был уроженцем Чечни, французское гражданство он получил еще в 2010 году.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 12 мая в Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом - в результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали - двоих отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Молодой человек не имел при себе никаких документов, однако следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев.