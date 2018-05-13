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Новости
13.05.2018 12:24 Мск (14:24 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
У США проблемы с гиперзвуковыми ракетами
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ракеты, Минобороны РФ (2018) | Фото:tvzvezda.ru

США практически сравнялись с Россией и Китаем в разработке гиперзвукового оружия, "так как Вашингтон сосредоточен на создании неядерных ракет", сообщается в материале американского телеканала CNBC.
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Приглашенный "специалист" высказывает довольно оригинальную точку зрения. При этом военное руководство Соединенных Штатов неоднократно утверждало, что страна отстает от "восточных" государств в создании гиперзвуковых ракет и, вероятно, не сможет отразить их удар.

Военный эксперт Зои Стэнли-Локман, мнение которого приводит телеканал, отмечает, что у США другая цель: если Москва и Пекин занимаются ядерными разработками, то Вашингтон фокусируется на неядерных. Стэнли-Локман поясняет, что неядерные гиперзвуковые ракеты нацелены на поражение более мелких целей, поэтому для них точность важна, а для ядерных - нет. Таким образом, США могут обогнать конкурентов. В рамках самой успешной американской научно-исследовательской программы по ускоренному продвижению оружия была запущена ракета на 4 тыс. км. Похожая китайская ракета пролетела меньше 2 тыс. км.

ракеты, Минобороны РФ(2018)|Фото:tvzvezda.ru

Уже около 50 лет на вооружении США и России есть ядерные снаряды, входящими в боекомплекты крупнокалиберных гаубиц. К примеру, в арсенале российской армии есть 152-мм ядерные снаряды для САУ 2С3 "Акация", 2С19 "Мста-С", 203-мм снаряды для САУ 2С7 "Пион", 240-мм мина для самоходной минометной установки 2С4 "Тюльпан".

В самом начале 1960-х годов американцы приняли на вооружение 120-мм и 155-мм безоткатные орудия "Дэви Крокет". Это были сравнительно небольшие и легкие орудия (вес примерно 50 кг у первого и 180 кг у второго). "Дэви Крокет" мог запустить 35-кг снаряд на дальность от 2 до 4 км, соответственно. По разным оценкам, мощность одного заряда достигала до 1 килотонны. И это лишь первые разработки полувековой давности. Из которых очевидно, что вес и размеры ядерного боеприпаса на размеры и вес ракеты не влияют.

Аналогично обстоят дела и с дальностью гиперзвуковой ракеты, определяемой лишь мощностью энергетической установки и длительностью ее работы. Что до точности, то все существующие системы наведения известны и при использовании на гиперзвуковых ракетах сложность в том, что температура в тысячи градусов вокруг ракеты сбивает внешние каналы связи. Равно как и оптику, ИК и прочие ГСН самой ракеты.

О китайцах говорить не стоит - они пока находятся в роли догоняющих, занимаясь копированием того, что могут купить с документацией и тех процессом. А по гиперзвуку им никто ничего не даст. Киев бы рад, но в УССР ничего подобного не имелось, а после развала СССР - тем более.

Что до России, то это пока единственное государство, на вооружении которого есть хорошо отработанные ракеты (не менее семи типов) для "Искандеров" (SS-26 Stone - "Камень"). Кстати, боеголовки на них не менее 10 разновидностей, включая ядерные до 50 килотонн. Масса полезной нагрузки 480 кг, с лихвой для любого оснащения.

самолет(2018)|Фото:topwar.ru

В апреле стало известно, что ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 млн долларов, предполагающий создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты, сообщает FlightGlobal. Заметьте, речь идет именно о создании первой ракеты.

Её заказанные Пентагоном характеристики еще интереснее. Новая ракета "воздух-поверхность" должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, с "высокой и оперативной точностью поражения", а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

Уже из этого видно, что заказ не выходит за рамки того, что давно известно и есть в России. Минимально стандартное ТЗ для гиперзвука.

Если учесть, что в тендере ВВС США, кроме Lockheed Martin, участвовали Boeing, Northrop Grumman и Raytheon, выходит, что Boeing теряет позиции лидера в области гиперзвуковых технологий, а опытные образцы не соответствуют даже минимально заявленным характеристикам.

оружие(2018)|Фото:vpk.name

Стоит вспомнить, что еще восемь лет назад, в мае 2010 года, состоялся первый полет экспериментального летательного аппарата Boeing X-51 Waverider, оснащенного гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61. Тогда полет широко освещался как прорыв в новое и неведомое, недоступный более никому в мире, кроме сумеречного американского гения. Потом шум сошел на нет, а сегодня "Боинг" даже не получил деньги на создание первой гиперзвуковой ракеты. И это невзирая на то, что в июне 2017 г. "Боинг" в рамках программы HIFiRE (Hypersonic International Flight Research and Experimentation) испытал систему, состоящую из ракеты-носителя, выводящей разогнанный до гиперзвуковых скоростей глайдер.

Как бы то ни было, пытаются создать гиперзвуковые ракеты не менее 10 государств. Реально же есть одно государство со стоящим на вооружении гиперзвуковым "Кинжалом".

И это признают сами американцы. Стараясь не употреблять слово "гиперзвук", The National Interest пишет, что в настоящее время кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами, а у "Кинжала" нет аналогов в других странах.

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13.05.2018 12:24 Мск | Михаил Он
14:24 Екб


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У США проблемы с гиперзвуковыми ракетами
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