МИД России прокомментировал празднование Дня Победы на Украине

В МИД России прокомментировали празднование Дня Победы на Украине, пишет РИА "Новости".

Как говорится в сообщении, все попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал.

"Пребывающие в русофобском угаре украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад. Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая. Извращенная трактовка итогов войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии, по сути - ни что иное как глумление над памятью народа Украины", - говорится в сообщении.



