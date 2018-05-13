В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре

В Муравленко устанавливают обстоятельства гибели четырех человек при пожаре.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин при тушении пожара, который произошел ночью 13 мая на втором этаже административно-бытового здания, расположенного в промышленной зоне, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ЯНАО.

Тела мужчин обнаружены с признаками термического воздействия - пятый пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей погибших. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.