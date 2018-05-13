В Тюмени задержали иностранца, который полгода назад ограбил и чуть не убил продавщицу

Тюменские сотрудники уголовного розыска задержали иностранца, который полгода назад чуть не зарезал продавщицу в магазине, а также забрал из кассы 25 тыс. рублей.

Инцидент произошел 29 ноября прошлого года - в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о разбое, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный нанес продавцу продуктового магазина по улице Станционная несколько ударов ножом и завладел дневной выручкой.

12 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность фигуранта и задержать его - им оказался ранее судимый 24-летний уроженец соседнего государства. Молодой человек не имел постоянного дохода на территории Тюмени, где проживал последнее время.

В процессе следственных действий потерпевшая опознала злоумышленника, который не стал отрицать причастность к совершению преступления. Сейчас фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.