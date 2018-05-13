В Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом

В Париже вечером 12 мая 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом, пишет РИА "Новости".

В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали - двоих отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас известно, что молодой человек не имел при себе никаких документов, однако следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев.

Французские правоохранители ликвидировали нападавшего. Сейчас задержаны его родители, их допрашивают. Власти Парижа квалифицировали случившееся как теракт - ответственность за произошедшее уже взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах - прим. ред.).