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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
13.05.2018 09:40 Мск (11:40 Екб)
происшествия | За рубежом
В Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Париже вечером 12 мая 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом, пишет РИА "Новости".
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В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали - двоих отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас известно, что молодой человек не имел при себе никаких документов, однако следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев.

Французские правоохранители ликвидировали нападавшего. Сейчас задержаны его родители, их допрашивают. Власти Парижа квалифицировали случившееся как теракт - ответственность за произошедшее уже взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах - прим. ред.).

Другие новости по темам: Париж, Франция, теракт, нож, чеченец, прохожие, нападение
13.05.2018 09:40 Мск | Париж | Михаил Белокрылов
11:40 Екб


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В Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом
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