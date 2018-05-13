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Сотрудники ГИБДД Зауралья выявили несколько фактов подставных ДТП
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мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

Сотрудниками ГИБДД Зауралья выявлено несколько фактов подставных ДТП - правоохранители разъясняют водителям существующие схемы обмана.
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Безукоризненное соблюдение ПДД и внимательность во время движения может значительно снизить риск аварии, однако из этого правила есть исключения, и одно из самых неприятных - подставные ДТП, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Жертвой преступников может стать любой водитель, именно поэтому важно знать существующие схемы обмана водителей. Мошенничество в сфере автострахования является одной из самых обсуждаемых тем среди специалистов страховых компаний. Последние статистические данные неутешительны - примерно 15% всех выплат по страховым случаям в ДТП уходят в карманы аферистов. Страдают от этого в первую очередь законопослушные автовладельцы, именно им приходится мириться с увеличением стоимости страховых услуг, страховые случаи подвергаются тщательному расследованию в течение нескольких месяцев.

На сегодняшний день придумано множество схем мошенничества. Самые распространенные, это:

- страховка задним числом после ДТП. В этом случае заключение договора страхования происходит после аварии. Цель - переложить ответственность водителя за аварию на страховую компанию и получить компенсацию;

- инсценировка аварии, подмена водителя. После ДТП место человека, сидевшего за рулем, занимает водитель, данные которого вписаны в страховой полис. Данный способ широко практикуется в крупных городах, так как доказать факт подмены водителя практически невозможно;

- автомобиль получает незначительные повреждения, после чего следует преднамеренная порча машины в результате фиктивного ДТП;

- аферы непосредственно с бланками и страховыми документами. К сожалению, сотрудники страховых компаний не всегда законопослушны. Участились случаи преднамеренной порчи бланков, фальсификация результатов экспертиз после аварии.

Способов распознавания незаконной схемы существует немало, например специалисты экспертных комиссий пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими распознать несоответствие повреждений автомобиля. Да и сотрудники Госавтоинспекции более бдительно стали подходить к оформлению документов при ДТП с материальным ущербом. Так, в феврале и марте текущего года на территории города Кургана при оформлении ДТП внимание сотрудников ДПС привлекли некоторые обстоятельства, повлекшие дорожную аварию. В настоящее время, материалы по данным происшествиям переданы в следственные органы по территориальности для проведения доследственной проверки.

Существуют целые преступные группировки, жертвами которых может стать любой законопослушный водитель. Распознать мошенников сложно, в инсценировке могут, участвуют несколько машин. Признаками автоподставы можно считать следующие ситуации:

- настойчивые просьбы уступить дорогу от движущегося позади автомобиля, машина пособников движется справа. Как только водитель начинает маневр перестроения, автомобиль резко подставляется под удар;

- необоснованное резкое торможение впереди идущего автомобиля;

- наличие свидетелей, говорящих заведомую ложь;

- настойчивые требования "потерпевших" решить вопрос на месте, без привлечения сотрудников ГИБДД.

Чересчур эмоциональное или агрессивное поведение "пострадавших" также должно насторожить водителя. Чаще всего повреждения автомобиля мошенников минимальны, но жертву пытаются убедить в обратном.

Оказавшись в подобной ситуации, очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться на уговоры мошенников. Вызов ГИБДД на место происшествия обязателен, причем делать это нужно со своего телефона. Не следует опасаться физической расправы, в крайнем случае, нужно запереться в своем авто и по телефону вызывать полицию. Ни в коем случае не следует покидать место аварии, съезжать на обочину. Оставление места ДТП предполагает ответственность по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, поэтому дождаться прибытия сотрудников полиции, нужно не двигая машину с места. Время ожидания можно провести с пользой - попытаться найти свидетелей ДТП. Это могут быть прохожие, водители соседних машин, пассажиры.

Любые противозаконные действия со страховыми документами влекут за собой ответственность по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Другие новости по темам: обман, автоподстава, Курган, Зауралье, ДТП, ГИБДД
13.05.2018 09:33 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:33 Екб


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Сотрудники ГИБДД Зауралья выявили несколько фактов подставных ДТП
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