В Якутии маленькая девочка погибла, упав в стиральную машину

В Якутии 1,5-годовалая девочка погибла, упав в стиральную машину.

Трагедия произошла 11 мая в селе Сунтар, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике.

"Вечером жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья. Во время развешивания белья женщина покинула помещение, в котором осталась её дочь, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни", - добавили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.