"Евровидение-2018" выиграла певица из Израиля Нетта

Победительницей международного вокального конкурса "Евровидение-2018" стала певица из Израиля Нетта, она набрала 529 баллов - прямую трансляцию конкурса вел Первый канал.

Песня "Тоу" покорила поклонников конкурса со всего мира.

На втором месте с результатом 436 баллов - певица с Кипра Элени Фурейра, на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с 342 баллами.

Конкурс в этом году впервые проходил в Португалии - финальное шоу состоялось в субботу 12 мая на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. На концерте выступили участники из 26 стран. Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.