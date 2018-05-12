"Нас опять обманули!" Пайщики компании екатеринбургского "единоросса" обратились к Путину

Обманутые пайщики екатеринбургского ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" Нового Уктуса-5 (ул. Самолетная 31,а) выступили с новым коллективным обращением к властям и правоохранительным органам. Письмо о "борзоте" адресовано президенту Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву, замгенпрокурора Юрию Пономареву и другим официальным лицам.

В обращении, которое поступило в редакцию Накануне.RU, пайщики сообщают, что в сентябре 2017 г. на митинге, на котором присутствовало 5 тыс. человек, представители областной власти и нового собственника заявили, что вопрос возобновления строительства решен, оно начнется в октябре 2017 г. Стоит отметить, что как раз в сентябре 2017 г. в регионе выбирали губернатора. По заявлению министра строительства области Михаила Волкова, пайщики "должны встретить новый 2019 г. в своих квартирах", а его зам 25 апреля 2018 г. говорил пайщикам, что "со стройкой все хорошо". Однако на деле, утверждают они, на площадке "тишина".

Люди доведены до отчаяния, хотя поверили очередным обещаниям властей и прекратили на время все протестные акции. По их словам, "дорожная карта" по решению проблем пострадавших дольщиков и пайщиков в их случае не работает.

В заключение они грозят возобновлением протестных акций и просят Путина разобраться с "борзотой Екатеринбурга", как ранее он разобрался с "борзотой" в Нижнем Тагиле.

Напомним, еще в феврале 2018 г. прежний застройщик жилищного комплекса "Новый Уктус" "Уралэнергостройкомплекс" (контролируется депутатом гордумы Екатеринбурга от "ЕР" Игорем Плаксиным) передал документы, необходимые для завершения долгостроя, группе компаний "ТЭН". По факту хищения средств при строительстве домов расследуется уголовное дело.

На Среднем Урале действительно подготовлена "дорожная карта" решения проблем обманутых дольщиков и пайщиков. Работу специальной комиссии в правительстве области курирует вице-губернатор Владимир Тунгусов.