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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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"Нас опять обманули!" Пайщики компании екатеринбургского "единоросса" обратились к Путину
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ЖК &quot;Новый Уктус&quot; (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Обманутые пайщики екатеринбургского ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" Нового Уктуса-5 (ул. Самолетная 31,а) выступили с новым коллективным обращением к властям и правоохранительным органам. Письмо о "борзоте" адресовано президенту Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву, замгенпрокурора Юрию Пономареву и другим официальным лицам.
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В обращении, которое поступило в редакцию Накануне.RU, пайщики сообщают, что в сентябре 2017 г. на митинге, на котором присутствовало 5 тыс. человек, представители областной власти и нового собственника заявили, что вопрос возобновления строительства решен, оно начнется в октябре 2017 г. Стоит отметить, что как раз в сентябре 2017 г. в регионе выбирали губернатора. По заявлению министра строительства области Михаила Волкова, пайщики "должны встретить новый 2019 г. в своих квартирах", а его зам 25 апреля 2018 г. говорил пайщикам, что "со стройкой все хорошо". Однако на деле, утверждают они, на площадке "тишина".

Люди доведены до отчаяния, хотя поверили очередным обещаниям властей и прекратили на время все протестные акции. По их словам, "дорожная карта" по решению проблем пострадавших дольщиков и пайщиков в их случае не работает.

В заключение они грозят возобновлением протестных акций и просят Путина разобраться с "борзотой Екатеринбурга", как ранее он разобрался с "борзотой" в Нижнем Тагиле.

Напомним, еще в феврале 2018 г. прежний застройщик жилищного комплекса "Новый Уктус" "Уралэнергостройкомплекс" (контролируется депутатом гордумы Екатеринбурга от "ЕР" Игорем Плаксиным) передал документы, необходимые для завершения долгостроя, группе компаний "ТЭН". По факту хищения средств при строительстве домов расследуется уголовное дело.

На Среднем Урале действительно подготовлена "дорожная карта" решения проблем обманутых дольщиков и пайщиков. Работу специальной комиссии в правительстве области курирует вице-губернатор Владимир Тунгусов.

ЖК Новый Уктус, Волков, Мерзлякова(2017)|Фото: Накануне.RUНовый Уктус пятая очередь(2018)|Фото:Михаил Гусев

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12.05.2018 20:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:04 Екб


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Ранее 15.04.2018 15:43 Мск
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