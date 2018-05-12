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от издателя  |  комментариев: 13


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А еще недавно гордились. Компания Пумпянского просит США избавить ее от санкций
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Дмитрий Пумпянский (2018) | Фото: Накануне.RU

Американская "дочка" российского производителя труб ТМК IPSCO попросила Минторг США освободить ее от санкций. В материалах компании говорится, что "дочка" просит освободить ее от уплаты пошлин на стальные полуфабрикаты для производства труб.

"TMK IPSCO запрашивает исключить некоторые... стальные материалы для труб [из-под действия импортных пошлин США]. Эти импортируемые материалы представляют собой полуфабрикаты, которые подвергаются конечной обработке, в том числе горячему прессованию и резке, на американских предприятиях IPSCO, после чего поступают на американский нефтегазовый рынок", - говорится в документах компании, поданных в минторг США.

Ранее в ТМК отмечали, что пошлины "положительно скажутся на дивизионе IPSCO, который не импортирует сталь как сырье, для остальных предприятий оценка влияния мер не завершена", добавляет "Коммерсант".

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран действие этих пошлин приостановлено. Для России пошлины вступили в силу с 23 марта.

Напомним, что глава ТМК Дмитрий Пумпянский также возглавляет Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. Как сообщало Накануне.RU, на съезде в феврале 2018 г. участники отмечали, что не видят угрозы в "кремлевском списке", в котором оказался и Пумпянский, губернатор Евгений Куйвашев даже говорил, что "слишком мало" уральских бизнесменов попало в него.

Другие новости по темам: IPSCO, Дмитрий Пумпянский, ТМК, санкции США
12.05.2018 19:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 13:21 Мск
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Ранее 09.02.2018 12:24 Мск
У "дочки" компании Пумпянского в США возникли проблемы с IPO. Акции ТМК падают








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А еще недавно гордились. Компания Пумпянского просит США избавить ее от санкций
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