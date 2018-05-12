Обнародован компромат на Порошенко о скупке голосов

Бежавший с Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал новый компромат на президент Петра Порошенко. Он предоставил "Слідству.Інфо" свою смс-переписку с ближайшим окружением Порошенко, которая свидетельствует о коррупции среди украинских политиков на высших должностях.

Журналисты встретились с Онищенко во Франции, и он позволил сфотографировать переписку на его телефоне с депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Сергеем Березенко, а также с финансовым советником Порошенко Макаром Пасенюком. В ней идет речь о назначении на различные государственные должности и голосовании за ряд законопроектов, которые были выгодны Порошенко, в обмен на крупные денежные вознаграждения.

Сам Онищенко признал свое участие в коррупции, но заявил, что делал это по согласованию с Порошенко и его окружением.

"Чем больше я для него делал, тем больше ему хотелось. В конце концов он начал давать такие задания, которые я не мог выполнить", – сказал Онищенко.

Он рассказал, что одной из главных его функций было посредничество между Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Порошенко заказывал голосования за нужные ему законопроекты и кандидатуры, а после положительного исхода проводился "расчет".

Например, Онищенко показал свидетельства того, как при его посредничестве в мае 2015 года получил должность председатель Фонда госимущества Игорь Билоус. Перед голосованием Березенко прислал Онищенко сообщение с текстом: "Нужна поддержка по Билоусу от мадам" (Тимошенко, - прим.). На следующий день посредник прислал сообщение: "Документы получили" (деньги, - прим.). Подобным образом были приняты разные законы и продвинуты нужные люди.

При этом в переписке использованы специфические названия: "первый" - Порошенко; "мадам", "тетя", "барышня", "девушка" - Тимошенко; "документы", "кислород", "подарок" - деньги; "единичка" - 1 млн долларов; "закрыть", "оттанцевать" - рассчитаться.

Пасенюк и Березенко отвергают существование такой переписки.

Напомним, в апреле Онищенко обнародовал компромат на Порошенко о закрытии громкого уголовного дела в обмен на долю в бизнесе. О скупке Петром Порошенко голосов в Раде Онищенко заявлял еще в 2016 году.