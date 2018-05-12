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В Волоколамске заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
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В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
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мусоровоз, обстрел, Ядрово (2018) | Фото: t.me/nalame

Появились подробности инцидента с мусоровозом в Ядрово.
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По данным телеграм-канала "ЯДРОвонь", водителя мусоровоза "МАЗ" доставили от полигона "Ядрово" в Волоколамскую ЦРБ с огнестрельным ранением. На подъезде к полигону мусоровоз был обстрелян, по словам полицейских, из гладкоствольного оружия. Поиск нападавшего будет крайне затруднительным - выстрелы из гладкоствольного ружья не "пробить" по пулегильзотеке.

"Судя по размеру дроби (следы на лобовом стекле), цели убить не было", - отмечает канал.

Телеграм-канал "На Ламе" выкладывает фото атакованного автомобиля.

мусоровоз, обстрел, Ядрово(2018)|Фото: t.me/nalame

мусоровоз, обстрел, Ядрово(2018)|Фото: t.me/nalame

Якобы машина принадлежит истринской мусоровывозящей компании "Экорегионсервис", она возвращалась на базу после разгрузки на полигоне ТБО "Ядрово".

Также "На Ламе" уточняет, что стрельба велась дробью, из леса на Волоколамском шоссе, возможно, возле поворота на станцию Матренино.

Отметим, что сегодня состоялся очередной митинг в Волоколамске за закрытие свалки в Ядрово, который собрал около 1 тыс. человек. По словам очевидцев, на нем активно выступали подростки.

Судя по опубликованным в Сети видео, один из них говорил, что в России возможна революция.

"Наше дело правое! Ядрово будет закрыто. Победа будет за нами!" - заявил мальчик лет 12-13, и его речь потонула в продолжительных овациях. Примечательно, что волоколамский школьник перефразировал речь народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 г.

"Когда с Ядрово были выбросы газов, и плохо пахло, я заболел, меня рвало... Если эта свалка не будет закрыта, мы все умрем!" - сказал ребенок лет 8-9.

Волоколамцы анонсировали следующий митинг и референдум по судьбе свалки, решение о котором местные депутаты должны вынести 17 мая. Все время, пока длились выступления, девочка 13 лет ходила между митингующими и собирала подписи за закрытие "Ядрово".

митинг, Ядрово, Волоколамск(2018)|Фото: vk.com/protiv.yadrovo

Напомним, митинги против свалки идут с начала марта, ситуация обострилась, когда после выбросов с полигона волоколамские дети массово оказались в больнице.

девочка в "розовом", Волоколамск, Алексей Воробьев, угроза, ТБО "Ядрово"(2018)|Фото: youtube.com

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12.05.2018 16:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:44 Екб


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В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
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