Украинские силовики предприняли попытку захвата Горловки

Украинские силовики попытались осуществить захват Горловки.

Как заявил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов, это произошло 11 мая, силовики попытались улучшить свои позиции на горловском направлении. Однако были встречены огнем подразделений ДНР из незапрещенного вооружения, в итоге - остановлены и понесли большие потери.

Убитыми украинские силовики потеряли девять человек. Пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.

При этом атакующие заняли дачный поселок Чигари в так называемой "серой зоне". Их положение там, по словам Даниила Безсонова, полностью контролируется с потерянных высот, пишет РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, 22 апреля военнослужащие ВСУ произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения.