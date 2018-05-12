Тюменский актер из "Спящих" умер в 32 года. Ему отказывали в госпитализации

Актер Юрий Киндрат, известный по сериалам "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели", скончался в возрасте 32 лет.

Прощание с артистом пройдет 12 мая в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище, сообщает "Пятый канал".

Как выяснилось, Юрия отказывались госпитализировать врачи "скорой помощи". Как рассказала агент умершего актера, когда Киндрат, который уже едва мог самостоятельно дышать и с трудом передвигался, все-таки попал в больницу, выяснилось, что у него двустороннее воспаление легких, уточняет РБК.

Незадолго до кончины Киндрат выложил в Instagram фото больничного коридора, которое сопроводил надписью: "Движение вверх. К новым вершинам".

Юрий Киндрат - уроженец Тюмени, обучался в New York Universal Artistiс School и актерской Школе драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.