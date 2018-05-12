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В Нижнем Тагиле на шахте "Евсютинская" при закладке взрывпакета погиб рабочий
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шахта шахтеры (2011) | Фото:allday.ru

Сегодня утром на шахте "Евсютинская" (ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", группа компаний НПРО "Урал") погиб рабочий.

Как стало известно, трое работников закладывали врывпакеты, двое из них вернулись, а один остался. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники. Он спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника.

Тело имеет характерные признаки "взрывного травмирования". Однако работники характерных звуков взрыва не слышали.

Погибший – машинист креперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 г.р. Работает на предприятии с 2011 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по факту гибели работника началась проверка, запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.

Районный отдел СКР по сообщению о гибели рабочего на шахте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 г. рабочий погиб на другой шахте Высокогорского ГОКа, "Магнетитовой".

Высокогорский горно-обогатительный комбинат, Высокогорский ГОК, Нижний Тагил(2017)|Фото: kommersant.ru

Высокогорский ГОК, проходная

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12.05.2018 15:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:39 Екб


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В Нижнем Тагиле на шахте "Евсютинская" при закладке взрывпакета погиб рабочий
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