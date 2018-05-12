Минобороны РФ опровергло "захват" Ту-95МС авиацией США

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России во время патрулирования сопроводили самолеты ВВС США.

Как пояснил Накануне.RU официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Ту-95МС ВКС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Их сопровождали наши МиГ-31 и Су-35.

На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 м, самолеты ВКС России в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

Конашенков подчеркнул, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

"Все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи российских стратегических ракетоносцев выполнили в полном объеме", - добавил он.

Напомним, в США заявили, что американские истребители F-22 осуществили "перехват" двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО близ Аляски.

Ту-95МС